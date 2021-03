ATP Marseille: Zweimal Tsitsipas auch im Einzel

Die Veranstalter des ATP-Tour-250-Turniers in Marseille haben sich nicht lumpen lassen - und dem Bruder von Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas, Petros, eine Wildcard zukommen lassen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.03.2021, 09:01 Uhr

© Getty Images Petros Tsitsipas wird wie Bruder Stefanos in Marseille auch Einzel spielen

Stefanos Tsitsipas und Marseille - das hat sich in den letzten beiden Jahren beinahe zu einer sportlichen Liebesbeziehung entwickelt. Sowohl 2019 wie auch 2020 konnte der Grieche den Turniersieg in Südfrankreich für sich beanspruchen. Kein Wunder also, dass die Veranstalter ihrem doppelten Titelverteidiger den einen oder anderen Wunsche nicht abschlagen können. Zum Beispiel den nach einer Wildcard für Bruder Petros. Der liegt in der aktuellen ATP-Weltrangliste zwar nur an Position 967, hat gemeinsam mit seinem Bruder in der laufenden Woche in Rotterdam aber immerhin eine Runde im Doppel gewonnen.

Die Aufgabe in Marseille könnte für Petros Tsitsipas allerdings doch ein wenig zu schwierig werden, er wurde gegen Alejandro Davidovich Fokina gelost. Bruder Stefanos geht an Position zwei gesetzt in die Veranstaltung, wartet auf den Sieger der Partie zwischen Rückkehrer Lucas Pouille und einem Qualifikanten. Turnierfavorit Daniil Medvedev spielt nach einem Freilos entweder gegen Yannick Hanfmann oder Egor Gerasimov.

Novak könnte auf Sinner treffen

Auch Dennis Novak, Österreichs Nummer zwei, wird sich in Marseille versuchen. Novak hat dabei mit Hugo Gaston eine Aufgeba zugeteilt bekommen, an der Kumpel Dominic Thiem bei den French Open 2020 hart zu knabbern hatte. Die gute Nachricht: Der Hallenbelag in Marseille eignet sich für Gastons gefürchtete Stopps weit weniger gut als der tiefe Sand in Roland Garros. Sollte Novak gewinnen, sielt er gegen den Sieger des Matches zwischen Jannik Sinner und Gregoire Barrere.

Im Doppel könnten die Gebrüder Tsitsipas ihren zarten Erfolgslauf übrigens fortsetzen: In Runde eins wurden die beiden gegen Lloyd Glasspool und Hari Heliovara gelost.

Hier das Einzel-Tableau in Marseille