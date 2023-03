ATP Masters 1000 live: Dominic Thiem und Casper Ruud im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem und Casper Ruud spielen in der ersten Runde der Doppel-Konkurrenz beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells gegen Nikola Mektic und Mate Pavic. Das Match gibt es ab 20 Uhr im Livestream bei Sky und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.03.2023, 20:02 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem und Casper Ruud schlagen erstmals gemeinsam im Doppel auf

Während Casper Ruud der Einstieg in die Einzelkonkurrenz beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells mit einem Erfolg gegen Diego Schwartzman gut gelungen ist, musste sich Dominic Thiem Adrian Mannarino in einem Thriller geschlagen geben.

Im Doppel gegen die kroatische Ausnahmepaarung Nikola Mektic und Mate Pavic sind Thiem und Ruud aber in jedem Fall nur Außenseiter.

Thiem und Ruud im Doppel - wo es einen Livestream gibt

Das Match von Dominic Thiem und Casper Ruud gibt es ab 20 Uhr im Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells