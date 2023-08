ATP Masters Cincinnati: Alexander Zverev fixiert Achtelfinalduell mit Daniil Medvedev

Alexander Zverev ist durch einen 7:5 und 6:4-Erfolg gegen Yoshihito Nishioka ins Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Cincinnati eingezogen. Dort trifft der Deutsche auf Daniil Medvedev.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 16.08.2023, 19:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alexander Zverev besiegte Yoshihito Nishioka in zwei Sätzen

Hier könnt ihr das Match im Ticker nachlesen

Laute Musik bringt den Olympiasieger kurz aus dem Rhythmus: Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Cincinnati das Achtelfinale erreicht. Der 26 Jahre alte Hamburger bezwang am Mittwoch den Japaner Yoshihito Nishioka mit 7:5 und 6:4. Im ersten Satz beschwerte sich Zverev dabei mehrfach bei den Offiziellen über störende Klänge aus den Boxen des Nebenplatzes, kämpfte sich dann aber durch.

"Wir spielen bei einem der wichtigsten Turniere des Jahres. Warum kann man es nicht einfach ausschalten?", fragte der einstige Weltranglistenzweite verärgert, den nun in der Runde der letzten 16 eine knifflige Aufgabe erwartet. Er trifft auf den starken Russen Daniil Medvedev, dem er in diesem Jahr bereits dreimal unterlag. Der Russe schlug Lorenzo Musetti am Mittwoch mit 6:3 und 6:2.

Zverev, Turniersieger von 2021 bei den Western und Southern Open von Cincinnati, hatte sich dabei mit Medvedev auch ein Verbalduell geliefert. Nach einer Partie in Monte-Carlo im April bezeichnete er den US-Open-Champion als "einen der unfairsten Spieler, die wir auf der Welt haben."

Das Einzel-Tableau in Cincinnati