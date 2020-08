ATP Masters Cincinnati: Andy Murray - Gleich das volle Programm

Für Andy Murray bietet der Wiedereinstieg in die ATP-Tour gleich einmal eine fordernde Aufgabe. Und in Runde zwei würde Alexander Zverev warten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.08.2020, 15:16 Uhr

© Getty Images Andy Murray spielt sich in New York schon warm

Andy Murray hat im laufenden Jahr noch kein Wettbewerbsspiel bestritten, der Brite hat für sich selbst den Spielbetrieb nach dem Davis-Cup-Finalturnier in Madrid im vergangenen November eingestellt. Nun aber hat sich Murray in die Blase zu New York City begeben, sich schon früh zu Auftritten beim ATP-Masters-1000-Turnier von Cincinnati und den US Open bekannt. Für letztere muss der dreimalige Major-Champion nach den vielen Absagen nun keine Wildcard in Anspruch nehmen, für Cincinnati allerdings schon.

Was auch für Murrays Erstrundengegner Frances Tiafoe gilt (drittes Match nach 17 Uhr, live im TV und Livestream bei Sky und bei TennisTV) Der US-Amerikaner hat zwar schon bessere Zeiten gesehen, rangiert in der aktuellen, eingefrorenen ATP-Weltrangliste nur noch auf Platz 81 (mit einem Karriere-Hoch von 29). Gerade bei einem Heimturnier, wiewohl ohne Fans, ist mit Tiafoe aber wohl zu rechnen. Tiafoe hat sich im Sommer allerdings nicht mit Ruhm bekleckert, ist mit Symptomen zu einem Schaukampf-Turnier nach Atlanta angereist und wurde prompt positiv auf das Corona-Virus getestet.

Murray mit glattem Sieg gegen Zverev

Auf den Sieger wartet in jedem Fall Alexander Zverev. Der beste deutsche Spieler hat in Runde eins ein Freilos, ist an Position fünf gesetzt. Murray und Zverev sind sich auf der ATP-Tour erst einmal begegnet, lange ist´s her: 2016 setzte sich Murray bei den Australian Open glatt mit 6:1, 6:2, 6:3 durch. Seitdem allerdings hat die Gesundheit des Olympiasiegers von 2012 und 2016 arg gelitten, mehrere Operationen an der Hüfte waren die Folge.

Murray hatte sich Anfang 2019 bei den Australian Open eigentlich schon vom Tenniszirkus verabschiedet, tränenreich, feierte knapp ein halbes Jahr später beim ATP-Tour-500-Turnier im Londoner Queen´s Club aber ein erfolgreiches Comeback an der Seite von Feliciano Lopez. Im Herbst vergangenen Jahres gewann Murray schließlich sogar noch das 250er-Turnier in Antwerpen.

Alexander Zverev, der seit ein paar Wochen mit David Ferrer als Coach zusammenarbeitet und seit seinen Auftritten bei der Adria-Tour lediglich für zwei Tage beim Ultimate Tennis Showdown von Patrick Mouratoglou aufgeschlagen hat, würde aber als klarer Favorit in die Partie gegen Murray gehen. Der aber muss zunächst einmal Frances Tiafoe aus dem Tableau kegeln.

Hier die Einzel-Auslosung von Cincinnati