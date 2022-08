ATP Masters Cincinnati: Andy Murray schlägt Stan Wawrinka nach hartem Kampf

Andy Murray steht nach einem 7:6 (3), 5:7 und 7:5-Erfolg über Stan Wawrinka in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers von Cincinnati.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.08.2022, 23:18 Uhr

© Getty Images Andy Murray setzte sich gegen Stan Wawrinka durch

Prestigeerfolg für Andy Murray: Der Schotte setzte sich gegen Stan Wawrinka im Duell zweier Grand-Slam-Champions in der ersten Runde von Cincinnati mit 7:6 (3), 5:7 und 7:5 durch. Für den umkämpften Sieg auf dem Center Court in Ohio benötigte der Weltranglisten-47. zwei Stunden und 57 Minuten.

Nachdem im ersten Satz keinem der beiden Spieler ein Break gelungen war, behielt Murray in diesem dank eines starken Tiebreaks die Oberhand. Im zweiten Durchgang nahm Wawrinka seinem Kontrahenten den Aufschlag im entscheidenden Moment zum 7:5 ab. Der Schweizer transportierte den Schwung in den entscheidenden Abschnitt und ging schnell mit 2:0 in Führung, Murray kämpfte sich aber zurück und wusste die Partie letztlich doch noch für sich zu entscheiden.

Norrie besiegt Rune

In der zweiten Runde trifft Murray auf Cameron Norrie, der sich gegen Holger Rune mit 7:6 (5), 4:6 und 6:4 behauptete. Während es für die Briten am Montag also nach Plan lief, hatten die US-Amerikaner kaum Grund zur Freude: Lediglich John Isner (7:6 (11), 3:6 und 7:6 (4) gegen Benjamin Bonzi) fuhr einen Sieg ein, Brandon Nakashima (5:7 und 5:7 gegen Aslan Karatsev) und J.J. Wolf (6:7 (2) und 2:6 gegen Emil Ruusuvuori) mussten sich hingegen geschlagen geben.

Besser lief es unterdessen für die gesetzten Spieler: Diego Schwartzman besiegte Alex Molcan mit 5:7, 6:4 und 6:2, Marin Cilic ließ Jaume Munar beim 6:3 und 6:3-Erfolg keine Chance und Roberto Bautista Agut schlug Francisco Cerundolo mit 6:7 (5), 6:4 und 6:2.

Hier das Einzel-Tableau der Männer