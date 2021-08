ATP Masters Cincinnati: Andy Murray und Diego Schwartzman fahren Erstrundenerfolge ein

Andy Murray und Diego Schwartzman durften sich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati über Erstrundensiege freuen.

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 17.08.2021, 08:00 Uhr

© Getty Images Andy Murray besiegte Richard Gasquet in zwei Sätzen

Der britische Tennisstar Andy Murray ist nach seinem Drittrunden-Aus in Wimbledon vor einem Monat mit einem Sieg auf die ATP-Tour zurückgekehrt. Der dreimalige Grand-Slam-Champion schaffte beim Masters in Cincinnati/Ohio den Sprung in die zweite Runde, Murray bezwang den Franzosen Richard Gasquet mit 6:4, 6:4.

Der 34-Jährige, der seit Jahren mit Verletzungen zu kämpfen hat und bereits zweimal in Cincinnati gewann, erhielt für das Hartplatzturnier eine Wild Card. Er bekommt es nun mit Hubert Hurkacz oder Alejandro Davidovich Fokina zu tun.

Ebenfalls eine Runde weiter ist Diego Schwartzman. Der in Ohio an Position zehn geführte Argentinier schlug Dan Evans mit 6:2, 4:6 und 6:3. Zudem lösten auch die ebenfalls gesetzten Profis Felix Auger-Aliassime (7:6, 6:3 vs. Marton Fucsovics) und Alex de Minaur (0:6, 6:4, 6:4 vs. Filip Krajinovic) ihre erste Aufgabe.

Jannik Sinner hatte bereits früh am Montag (Ortszeit) seinen 20. Geburtstag mit einem Sieg gefeiert. Im rein deutschen Duell zwischen Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer setzte sich indes Koepfer in drei engen Sätzen durch.

Zum Einzel-Draw in Cincinnati