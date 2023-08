ATP Masters Cincinnati: Andy Murray zieht zurück - US Open in Gefahr?

Andy Murray kann aufgrund einer Bauchmuskelverletzung nicht am ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati teilnehmen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.08.2023, 17:14 Uhr

© Getty Images Andy Murray kann nicht in Cincinnati antreten

Rückschlag für Andy Murray: Der ehemalige Weltranglistenerste musste seine Teilnahme am ATP-Masters-1000-Event in Cincinnati aufgrund einer Bauchmuskelverletzung absagen. Diese hatte sich der dreifache Grand-Slam-Sieger in der vergangenen Woche in Toronto zugezogen.

Dort konnte Murray nicht zu seinem Drittrundenmatch gegen den späteren Champion Jannik Sinner antreten. "Im vergangenen Jahr hatte ich beim Turnier in Stuttgart vor Wimbledon ein ganz ähnliches Problem (...). Es dauerte etwa zehn bis zwölf Tage, bis ich mich wieder gut fühlte", erklärte der 36-Jährige in Kanada. Ganz so schlimm wie im Vorjahr seien die Probleme diesmal nicht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Murray bei den US Open (28. August bis 10. September) antreten kann, ist demzufolge hoch. Allerdings dürfte der Weltranglisten-36. in New York wohl erneut nicht zu den gesetzten Spielern zählen. Dieses Schicksal wurde Murray bereits in Wimbledon zum Verhängnis, wo er Stefanos Tsitsipas in der zweiten Runde in fünf Sätzen unterlag.

Ursprünglich hätte Murray in Cincinnati zum Auftakt gegen den an Position elf gesetzten Karen Khachanov gespielt. Da auch der Russe nicht antreten kann, kommt es nun zu einem reinen Lucky-Loser-Duell zwischen Alexei Popayrin und Daniel Altmaier.

