ATP Masters Cincinnati: Borna Coric krönt Traumwoche mit Turniersieg

Borna Coric hat sich in Cincinnati den ersten ATP-Masters-1000-Titel seiner Karriere gesichert. Im Finale schlug der Kroate den an Position vier gesetzten Stefanos Tsitsipas mit 7:6 (0) und 6:2.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.08.2022, 00:51 Uhr

© Getty Images Borna Coric setzte sich im Finale gegen Stefanos Tsitsipas durch

Borna Coric hat in Cincinnati seinen größten Karriereerfolg eingefahren. Der 25-Jährige setzte sich im Finale gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 7:6 (0) und 6:2 durch und sicherte sich somit seinen ersten Titel auf ATP-Masters-1000-Ebene. Insgesamt fuhr der Kroate in Ohio seinen dritten Turniersieg ein.

Dabei verlief der Start für Coric im Endspiel alles andere als optimal, sah er sich doch schnell mit einem 1:4-Rückstand konfrontiert. Der Mann aus Zagreb schlug aber zurück und sicherte sich den ersten Satz im Tiebreak. In diesem gab Coric - auch dank kräftiger Mithilfe seines Kontrahenten - keinen Punkt ab.

Coric bei US Open gesetzt

Zu Beginn des zweiten Durchgangs vergab Tsitsipas drei Breakbälle in Folge, Coric machte es im sechsten Spiel besser und nahm dem French-Open-Finalist von 2021 den Aufschlag zum 4:2 ab. Wenig später verwandelte der Kroate seinen zweiten Matchball zum 7:6 (0) und 6:2-Erfolg.

Coric, der auf dem Weg zum Titel in der zweiten Runde auch den 22-fachen Grand-Slam-Champion Rafael Nadal ausgeschaltet hatte, krönte seine Traumwoche somit mit dem Turniersieg und meldete sich nach seiner Schulteroperation im Mai des Vorjahres eindrucksvoll zurück. Positiver Nebeneffekt für den 25-Jährigen: Er wird die am 29. August beginnenden US Open als gesetzter Spieler in Angriff nehmen.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati