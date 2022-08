ATP Masters Cincinnati: Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas weiter stark

Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas haben beim ATP-Masters-1000-Event in souveräner Manier das Viertelfinale erreicht. Andrey Rublev hingegen scheiterte an Taylor Fritz.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 18.08.2022, 21:34 Uhr

Daniil Medvedev ist in Cincinnati topgesetzt

Daniil Medvedev scheint sich von seiner Auftaktniederlage beim ATP-Masters-1000-Event von Montreal gut erholt zu haben: Der Weltranglistenerste steht nach der nächsten souveränen Performance im Viertelfinale des Masters-Events von CIncinnati. Auch gegen Denis Shapovalov, der nach langer Durststrecke in Ohio gute Leistungen zeigte, siegte Medvedev in zwei Sätzen.

Das war jedoch nicht immer klar, den Shapovalov hatte alles andere als einen schlechten Tag erwischt: Der Kanadier spielte munter mit, riskierte auf beiden Seiten gewohnt viel und wusste seine Aufschlagspiele erfolgreich zu gestalten. Medvedev zog sicher mit - und erhöhte, als die Zeichen bereits auf Tiebreak standen, den Druck. Die Konsequenz: Dem Weltranglistenersten gelang das Break zum 7:5.

Rublev out, Tsitsipas sicher

Gleiches Spiel in Abschnitt zwei: Erneut zeigten sich beide Athleten sicher bei eigenem Aufschlag, gegen Ende wackelte Shapovalov aber zusehends. Erneut schlug Medvedev also im letzten Abdruck vor dem Tiebreak zu - und fixierte den verdienten 7:5 und 7:5-Erfolg. Medvedev trifft nun auf Taylor Fritz, der in einer kurzweiligen Partie gegen Andrey Rublev für eine kleine Überraschung sorgte. Andrey Rublev wird damit erstmals seit 2020 die Top-10 der Weltrangliste verlassen.

Wie Daniil Medvedev zeigt sich auch Stefanos Tsitsipas in Cincinnati in hervorragender Spiellaune: Der Grieche startete gegen Diego Schwartzman perfekt, transportierte nach kurzem Wackler den 4:0-Vorsprung zum 6:3-Satzgewinn. In Durchgang zwei die gleiche Tonart: Tsitsipas kontrollierte das Geschehen und machte nach knapp eineinhalb Stunden den 6:3 und 6:3-Erfolg perfekt.

