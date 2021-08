ATP Masters Cincinnati: Gael Monfils tritt in elitären Club ein

Am Rande des ATP-Masters-1000-Events von Cincinnati hat der Franzose Gael Monfils mit seinem Zweitrundenerfolg einen persönlichen Meilenstein geschafft. Und ist damit Teil eines äußerst exklusiven Clubs geworden.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 20.08.2021, 12:42 Uhr

Gael Monfils ist Teil eines äußerst elitären Clubs geworden

Langsam aber sicher hat Gael Monfils zurück in die Spur gefunden. Nach dem äußerst verpatzten Saisonstart - der Franzose gewann in seinen ersten acht Turnieren des Kalenderjahres gerade einmal zwei Matches - spielte sich der 34-Jährige zuletzt beim ATP-Masters-1000-Event von Toronto ins Viertelfinale. Und auch in dieser Woche in Cincinnati hat der Weltranglisten-22. das Achtelfinale erreicht.

Mit seinem Zweitrundenerfolg über Alex de Minaur hat Monfils aber nicht nur einen wichtigen Sieg für sein Selbstvertrauen einfahren können, der Franzose hat damit auch einen persönlichen Karrieremeilenstein gesetzt. Für den 34-Jährigen war es nämlich der insgesamt 500. Erfolg seiner Karriere. Eine Marke, die nur wenige derzeit aktive Athleten auf der ATP-Tour überschreiten konnten.

Federer und Nadal an der Spitze

Genauer gesagt sind es nur zehn Spieler, die vor Gael Monfils 500 Matches auf der ATP-Tour gewinnen konnten. Erst vor wenigen Wochen ist es dem Spanier Feliciano Lopez gelungen, diese Schallmauer zu durchbrechen. Der Veteran hält mit 501 Siegen die zehnte Position in diesem Ranking. Der 501. Erfolg bliebt Monfils in Cincinnati zumindest verwehrt, der 34-Jährige scheiterte im Achtelfinale knapp an Andrey Rublev.

Angeführt wird diese Liste vom Schweizer Altmeister Roger Federer, der sage und schreibe 1251 Karrieresiege vorzuweisen hat. Mit deutlichem Abstand folgt dahinter Rafael Nadal, der bislang 1028 Mal den Platz auf der ATP-Tour siegreich verlassen durfte. Rang drei geht an den jüngsten Vertreter der "Big Three", an Novak Djokovic. Dem Serben fehlen noch 28 Siege auf seinen 1000. Erfolg auf ATP-Niveau.

Hier alle elf aktiven Spieler mit 500 oder mehr Siegen

1. Roger Federer 1251 2. Rafael Nadal 1028 3. Novak Djokovic 972 4. Andy Murray 681 5. Richard Gasquet 560 6. Fernando Verdasco 554 7. Marin Cilic 538 8. Tommy Robredo 533 9.Stan Wawrinka 533 10. Feliciano Lopez 501 11. Gael Monfils 500

Quelle: Puntodebreak.com