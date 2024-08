ATP Masters Cincinnati: Medvedev scheitert erneut früh, auch Popyrin und Musetti verlieren

Daniil Medvedev hat auch beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati eine frühe Niederlage kassiert. Der US-Open-Sieger von 2021 unterlag Comebacker Jiri Lehecka in zwei Sätzen. Zudem verloren Lorenzo Musseti und Montreal-Sieger Alexei Popyrin.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.08.2024, 06:32 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev verlor gegen Jiri Lehecka

Nach seinem frühen Aus in Montreal musste Daniil Medvedev auch beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati eine Zweitrundenniederlage einstecken. Der ehemalige Weltranglistenerste verlor gegen Jiri Lehecka mit 6:7 (2) und 4:6 und reist somit ohne Einzel-Matchsieg auf den nordamerikanischen Hartplätzen zu den US Open nach New York.

Lehecka, der in den vergangenen drei Monaten wegen einer Stressfraktur im Rücken pausiert hatte, durfte hingegen über einen der größten Erfolge seiner Karriere jubeln. “Es ist lange her, dass ich auf einer großen Bühne gespielt habe. Deshalb habe ich heute jeden Moment genossen”, meinte der Tscheche nach dem Match. Erfreulich ist Medvedevs Niederlage auch für Alexander Zverev, der bei den US Open zu den vier topgesetzten Spielern zählen wird.

Lehecka bekommt es im Achtelfinale von Cincinnati unterdessen mit Frances Tiafoe zu tun. Der US-Amerikaner bezwang den olympischen Bronzemedaillengewinner Lorenzo Musetti klar mit 6:3 und 6:2.

Einen schnellen Realitätscheck gab es für Alexei Popyrin. Der Montreal-Sieger verlor gegen Gael Monfils in Runde eins mit 5:7 und 3:6 und verpasste somit ein Duell mit Carlos Alcaraz. Auch Sebastian Korda, der in Kanada zuletzt das Halbfinale erreicht hatte, kassierte eine frühe Niederlage. Der 24-Jährige unterlag Pablo Carreno Busta mit 5:7 und 1:6.

