ATP Bukarest: Flavio Cobolli feiert ersten Titel auf der ATP Tour

Flavio Cobolli ist der Turniersieger beim ATP 250er-Event in Bukarest. Im Endspiel besiegte der Italiener Sebastian Baez in zwei Sätzen mit 6:4, 6:4 und darf damit erstmas auf der großen Tourbühne jubeln.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.04.2025, 15:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Flavio Cobolli darf sich über seinen ersten Titel auf der ATP Tour freuen.

Eine starke Woche in der rumänischen Hauptstadt krönt Flavio Cobolli mit dem ersten Karrieretitel auf der ATP Tour. Gegen den Argentinier Sebastian Baez siegte der italienische Jungprofi in zwei Sätzen und darf sich damit über einen Meilenstein seiner professionellen Laufbahn freuen. Im ersten Satz steigerte Cobolli nach unruhigem Beginn seine Leistung und entschied so den Durchgang zu seinen Gunsten.

Mit der Führung im Rücken spielte der 22-Jährige dann im zweiten Durchgang noch stärker auf und ließ bei eigenem Serve nichts mehr zu. Sebastian Baez bleib lediglich die Position des Zuschauers, nachdem der Italiener durch zwei Breaks in Folge einen konfortablen Vorsprung erspielen konnte. Nach einer Spielzeit von 1:46 Stunde verwandelte Flavio Cobolli den siebten Matchball zum Sieg und der damit verbundenen Titelpremiere.

Flavio Cobolli klettert im Ranking

Für den Titelneuling zahlt sich der Triumph, der mit 250 Punkten belohnt wird, auch im ATP-Ranking aus. In der kommenden Woche darf sich der aktuell 45. der Weltrangliste über den Ranglistenplatz 36 freuen, nur sechs Plätze hinter dem bisherigen Karrierehöhepunkt.

Lange wird Flavio Cobolli diesen Erfolg jedoch nicht feiern können. Direkt zu Beginn der Woche wartet das Erstrundenduell beim ATP-Masters in Monte-Carlo. Gegner wird ein Qualifikant sein. Die finale Qualifikationsrunde wird am heutigen Sonntag ausgespielt.

Das komplette Tableau in Bukarest