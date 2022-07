ATP Masters Cincinnati: Nick Kyrgios mit Wildcard - und einigen Erinnerungen

Nick Kyrgios erhält eine Wildcard für das ATP-Masters-Turnier in Cincinnati (ab 15. August).

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.07.2022, 06:52 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios

Kyrgios wird damit ein einigermaßen strammes Programm im Vorfeld der US Open absolvieren. In dieser Woche ist er in Atlanta am Start, kommende Woche in Washington. In Montreal ist er indes nicht gemeldet.

Aber eben dann in Cincinnati, wo er eine Wildcard erhalten wird, wie die Turnierveranstalter am Montag bestätigten.

Und an Cincinnati hat der Australier einige denkwürdige Erinnerung (und Cincinnati sicher auch an ihn).

2017 erreichte Kyrgios hier das Finale (sein erstes auf Masters-Ebene), unter anderem nach einem Viertelfinalsieg über den topgesetzten Rafael Nadal. Im Endspiel selbst unterlag Kyrgios dann Grigor Dimitrov. Es ist bislang Kyrgios' einziges Endspiel bei 1000er-Events geblieben.

Kyrgios zerhackt heimlich zwei Schläger

Und 2019, bei seinem bislang letzten Cincinnati-Auftritt: Holte er sich in seinem Auftaktmatch gegen Karen Khachanov das Rekordstrafgeld von 113.000 Euro ab.

Vor allem Schiedsrichter Fergus Murphy stand damals im Mittelpunkt von Kyrgios' Tiraden. Der habe nach Kyrgios' Geschmack nämlich die Shot Clock zu schnell gestartet. Nach dem Match spuckte Kyrgios zudem in Richtung des Unparteiischen und bezeichnete ihn als "tool".

Denkwürdig vor allem Kyrgios' Aktion, als er nach dem verlorenen zweiten Satz eine Toilettenpause einforderte und ohne Erlaubnis wegmarschierte. Das tat er zudem mit zwei intakten Schlägern, die er zerhackt wieder auf den Platz brachte. Fernsehaufnahmen zeigten anschließend, wie Kyrgios sie in den Katakomben zerlegt hatte.

Ob sich Kyrgios in diesem Jahr von seiner besseren Seite zeigt? Man darf gespannt sein. Immerhin startet es in diesem Jahr unter dem Label "Wimbledon-Finalist".

Die Konkurrenz in Cincinnati hat es freilich in sich, Stand jetzt haben die gesamten Top 40 gemeldet.