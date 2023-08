ATP Masters Cincinnati: Novak Djokovic möchte gleich doppelt angreifen

Novak Djokovic wird beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati nicht nur im Einzel an den Start gehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.08.2023, 11:01 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic (im Bild mit Filip Krajinovic) spielt eher selten Doppel

Die Doppel-Einsätze von Novak Djokovic auf der ATP-Tour 2023 kann man nicht an einer Hand abzählen. Dazu reicht ein Finger: Lediglich in Adelaide hat sich der 23-malige Grand-Slam-Champion im Einzel auch im Paarlauf auf einen Tenniscourt gewagt. In Adelaide war´s, gemeinsam mit Vasek Pospisil. Dort setzte es allerdings gleich eine Niederlage gegen Tomislav Brkic und Gonzalo Escobar.

Sollte nichts mehr dazwischen kommen, dann wird es in Cincinnati den zweiten Doppel-Auftritt von Djokovic geben. Er hat nämlich mit Nikola Cacic für das letzte große Turnier vor den US Open genannt. Dort wird sich der aktuelle Weltranglisten-Zweite aber garantiert nur auf seine Single-Ambitionen konzentrieren.

Es gibt auch einige andere interessante Paarungen: Andrey Rublev wird mit Max Purcell, dem Wimbledon-Champion von 2022 (damals gemeinsam mit Matthew Ebden) antreten. Stefanos Tsitsipas spielt mit Alejandro Davidovich Fokina. Und Hubert Hurkacz hat sich mit Mate Pavic verabredet.