ATP Masters Cincinnati: Rafael Nadal trainiert schon fleißig am Centre Court

Nachdem Rafael Nadal seine Teilnahme in Montreal kurzfristig absagen musste, sieht es mit einem Start beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati sehr gut aus.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 13.08.2022, 08:15 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal trainiert bereits am Centre Court in Cincinnati

Rafael Nadal ist wieder da! Der Mallorquiner, der sich beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon einen Bauchmuskeleinriss zuzog und im Halbfinale gegen Nick Kyrgios nicht antreten konnte, ist bereits beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati angekommen. Eigentlich hätte der 22-fache Major-Sieger schon diese Woche in Montreal an den Start gehen sollen, entschied sich jedoch kurzfristig dazu, das Hartplatz-Event in Kanada auszulassen.

Offenbar war der Spanier gerade bei der Service-Bewegung noch nicht gänzlich schmerzfrei, wie er auch Ende der vergangenen Woche zu Protokoll gab: "Nach dem Training gestern habe ich leichte Schmerzen verspürt, die auch heute noch da sind. Wir haben uns entschieden, nicht nach Montreal zu reisen, sondern weiter zu trainieren - ganz ohne Druck. Es bleibt mir nichts anderes übrig als jetzt vorsichtig zu sein und an meine Gesundheit zu denken."

Erst einmal in Cincinnati Turniersieger

Die gröbsten Bedenken sind mittlerweile scheinbar verflogen, sieht man den 36-Jährigen doch bereits fleißig am Centre Court des Lindner Family Tennis Center trainieren:

Nadal wird als Nummer zwei gereiht in das hochdotierte Masters-Event im US-Bundesstaat Ohio starten. Topgesetzt ist der Russe Daniil Medvedev. Der "Stier aus Manacor" hat das Turnier in Cincinnati erst einmal für sich entscheiden können. 2013 setzte er sich im Endspiel gegen Lokalmatador John Isner 7:6 (8), 7:6 (3) durch. Rekordsieger ist Roger Federer, der im nordöstlichen Bundesstaat insgesamt sieben mal erfolgreich war.