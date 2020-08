ATP-Masters Cincinnati: Sinner, Novak, Koepfer starten in die Qualifikation

In New York City beginnt heute das Qualifikations-Turnier für das ATP-Masters-1000-Event von Cincinnati. Mit dabei sind Youngster Jannik Sinner, Österreichs Nummer zwei Dennis Novak und Dominik Koepfer, der deutsche Aufsteiger des Jahres 2019.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.08.2020, 10:21 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner, Dominik Koepfer und Dennis Novak kämpfen um Plätze im Hauptfeld

Insgesamt 48 Spieler bewerben sich um einen Platz im Hauptfeld, angeführt wird die vier Dutzend gemäß Weltrangliste von Gilles Simon, der gleich zum Auftakt mit Taro Daniel nicht unbedingt ein Glückslos erwischt hat.

Aus deutschsprachiger Sicht, und hier darf man Südtirol durchaus noch miteinbeziehen, stehen drei interessante Partien an: Jannik Sinner, in der Qualifikation an Position 14 gesetzt, trifft im vierten Match nach 17 Uhr MESZ auf seinen Landsmann Salvatore Caruso. In Runde zwei könnte auf den Sieger dieser Partie Jordan Thompson aus Australien warten.

Dennis Novak, Österreichs Nummer zwei, der mit Dominic Thiem nach New York gereist ist, bekommt es mit Damir Dzumhur zu tun (drittes Match nach 17 Uhr). Der Bosnier wusste bei der Adria-Tour spielerisch zu überzeugen, allerdings nur auf dem Fußballplatz. Dort fing sich Dzumhur eine Verletzung ein, die ihn vom Tennisspielen bis auf weiteres abhielt. Sollte Novak die erste Hürde nehmen, geht es in Runde zwei entweder gegen Aljaz Bedene oder Denis Kudla.

Auch Sohn von Petr Korda am Start

Dominik Koepfer, der 2019 im Achtelfinale der US Open gestanden war, spielt zum Auftakt gegen den an Position fünf gesetzten Argentinier Juan Ignacio Londero (dritte Partie nach 17 Uhr) und würde im Falle eines Sieges entweder mit Yuichi Sugita oder Mackenzie McDonald treffen.

Mit einer Wildcard ist übrigens Sebastian Korda, Sohn des ehemaligen Major-Champions Petr, am Start. Korda trifft auf den Ungarn Attila Balasz. Dessen Landsmann Marton Fucsovics muss sich mit einer anderen US-amerikanischen Hoffnung messen, mit Brandon Nakashima nämlich, der von Pat Cash betreut wird.

