ATP Masters Cincinnati: Tsitsipas schlägt Medvedev, im Finale gegen Coric

Stefanos Tsitsipas hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati mit einem Erfolg gegen Daniil Medvedev das Endspiel erreicht. Dort trifft der Grieche auf Borna Coric.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.08.2022, 07:46 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas spielt heute um seinen zehnten Karriere-Titel

Lange mussten Stefanos Tsitsipas und Daniil Medvedev am Samstag auf ihren Einsatz beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati warten, der Regen hatte für stundenlange Verzögerungen gesorgt. Für Tsitsipas hat sich das Warten allerdings gelohnt. Denn nach dem 7:6 (6), 3:6 und 6:3 steht der Grieche erstmals im Endspiel von Cincinnati und spielt am heutigen Sonntag (ab 21 Uhr live bei Sky) um seinen dritten 1000er-Titel. Bislang hat Tsitsipas auf diesem Level nur in Monte-Carlo (2021 und 2022) reüssiert.

Es war erste derdritte Erfolg für Tsitsipas im zehnten Duell mit Medvedev. zu Beginn der Saison hatte sich noch der Russe im Halbfinale der Australian Open durchgesetzt.

Im Finale bekommt er es mit Borna Coric zu tun, der seinen sensationellen Lauf mit einem ungefährdeten 6:3 und 6:4 gegen Cameron Norrie prolongierte. Nach Rafael Nadal, Roberto Bautista Agut und Félix Auger-Aliassime war Norrie der vierte gesetzte Spieler in Folge, den der lange von Verletzungen geplagte Kroate in die Schranken weisen konnte.

Tsitsipas und Coric haben zweimal gegeneinander gespielt, die Bilanz ist ausgeglichen. Beim letzten Aufeinandertreffen bei den US Open 2020 sah der Grieche schon wie der sichere Sieger aus, Coric wehrte allerdings mehrere Matchbälle ab, gewann schließlich im Tiebreak des fünften Satzes. Für Stefanos Tsitsipas geht es um den zehnten Titel in seiner Karriere, Borna Coric hält derzeit bei zwei.

