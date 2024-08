ATP Masters Cincinnati: Zverev startet mit souveränem Sieg gegen Khachanov

Alexander Zverev ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati mit einem überzeugenden 6:3 und 6:2 gegen Karen Khachanov in die dritte Runde eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.08.2024, 18:36 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev ist in Cincinnati gut gestartet

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Guter Auftakt von Alexander Zverev beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati. In einer Wiederauflage des olympischen Endspiels von 2021 in Tokio gewann Zverev gegen Karen Khachanov mit 6:3 und 6:2. Der nächste Gegner wird in der Partie zwischen Max Purcell und Pablo Carreno Busta ermittelt.

Eigentlich sind frühe Beginnzeiten ja nicht die Sache der deutschen Nummer eins. Gegen Khachanov, der zum Auftakt Francisco Verundolo glatt in die Schranken gewiesen hatte, wirkte Zverev aber zu jedem Zeitpunkt ausgeschlafen. Nach dem 2:2 im ersten Satz zog der gebürtige Hamburger unwiderstehlich davon, diktierte vor allem mit seinem Aufschlag. Im zweiten Akt gelang Zverev dann gleich im ersten Spiel ein Break. Und Khachanov gab seinen Aufschlag zum 0:3 gleich noch einmal ab.

Zverev lässt sich von Regenpause nicht stören

Diesen Vorsprung ließ sich Alexander Zverev natürlich nicht mehr nehmen. Auch wenn es genau in jener Phase ein wenig zu tröpfeln begann. Und Zverev in einer kurzen Phase der Unkonzentriertheit sein Servicegame zum 1:3 mit einem Doppelfehler verlor. Beim Stand von 4:2 und Breakball Zverev musste dann tatsächlich für ein paar Minuten unterbrochen werden. Mit dem ersten Punkt danach stellte Zverev auf 5.2. Und servierte danach aus.

Der zweite Deutsche im Feld, Jan-Lennard Struff, war bereits am gestrigen Mittwoch gescheitert. Struff hatte gegen Stefanos Tsitsipas mit Satz ud Break geführt, musste sich am Ende aber mit 6:4, 4:6 und 3:6 geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati