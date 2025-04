ATP Madrid: De Minaur, Tiafoe, Paul ziehen ins Achtelfinale ein

Alex de Minaur, Frances Tiafoe und Tommy Paul haben bei den frühen Partien am Dienstag beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid den Einzug ins Achtelfinale besiegeln können.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.04.2025, 14:12 Uhr

© Getty Images Alex de Minaur steht in Madrid im Achtelfinale

Der Strom ist zurück in Madrid - und auch wenn der Spielbeginn am Dienstag um eine Stunde nach hinten verschoben wurde, so durften sich immerhin schon drei Männer, die eigentlich gestern schon in Aktion hätten sein sollen, über den Einzug ins Achtelfinale freuen.

Da wäre zunächst einmal Alex de Minaur, der gegen Denis Shapovalov einigermaßen sicher mit 6:3 und 7:6 (3) gewann. Der Australier bekommt es in der nächsten Runde mit dem Sieger der Partie zwischen Lorenzo Musetti und Stefanos Tsitsipas zu tun.

Paul wartet auf Draper oder Berrettini

Frances Tiafoe war ebenfalls erfolgreich.Der US-Amerikaner schlug Alexandre Müller ungefährdet mit 6:3 und 6:3 und spielt morgen gegen Matteo Arnaldi um den Einzug in das Viertelfinale. Djokovic-Bezwinger Arnaldi hatte sich schon gestern gegen Damir Dzumhur durchgesetzt.

Über drei Sätze musste Tommy Paul gegen Karen Khachanov gehen. Nach dem engen Sieg gegen Joao Fonseca behielt Paul aber auch in dieser Partie die Oberhand - und trifft nach dem 6:3, 3:6 und 6:2 nun entweder auf Jack Draper oder Matteo Berrettini.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid