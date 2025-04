ATP Masters Madrid live: Alexander Zverev vs. Francisco Cerundolo im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Francisco Cerundolo treffen im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.04.2025, 14:13 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev hat beide bisherigen Matches gegen Francisco Cerundolo verloren

Eigentlich hätten sich Alexander Zverev und Franciso Cerundolo ja schon im Endspiel der BMW Open in München treffen sollen. Da aber verlor Cerundolo sein Halbfinale gegen Ben Shelton doch etwas überraschend, während Zverev bis zum Ende durchzog.

Nun treffen sich die beiden also in Madrid, so wie auch im vergangenen Jahr. Damals hatte sich Cerundolo mit 6:3 und 6:4 durchgesetzt. In diesem Jahr in Buenos Aires gewann der Argentinier auch die zweite Partie gegen Zverev.

Zverev vs. Cerundolo - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Francisco Cerundolo gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

