ATP: Max Purcell bis Juni 2026 wegen Dopings gesperrt

Max Purcell muss sich noch über ein Jahr lang mit seiner Rückkehr auf die ATP-Tour gedulden. Der Australier fasste für ein Dopingvergehen insgesamt 18 Monate Sperre aus.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.04.2025, 09:54 Uhr

© Getty Images Max Purcell muss noch mehr als ein Jahr aussetzen

Max Purcell ist ein formidabler Einzelspieler - in den ATP-Charts hat er es bis auf Position 40 geschafft. So richtig durchgestartet hat der Australier aber im Doppel. 2022 konnte er mit Matthew Ebden den Titel in Wimbledon holen, in der vergangenen Saison kamen mit Jordan Thompson vier weitere dazu. Darunter jener bei den US Open. Unvergessen auch das Endspiel in Wimbledon, in dem Purcell und Thompson gegen Harri Heliovaara und Henry Patten riesige Chancen auf den Titel liegen ließen.

Für weitere Coups muss sich Purcell aber gedulden. Denn die International Tennis Integrity Agency (ITIA) sperrte den 27-Jährigen für insgesamt 18 Monate, weil er eine Infusion über der zulässigen Höchstgrenze von 100 ml erhalten hatte. Purcell hat das Vergehen eingestanden und bereits Ende des letzten Jahres eine provisorische Sperre angetreten. nach der Entscheidung der ITIA gibt es ein mögliches Comeback erst im Juni 2026.

“Dieses Verfahren lief seit Monaten und hat meine Lebensqualität massiv beeinträchtigt. Ich konnte weder richtig schlafen noch essen, wollte nicht allein sein und entwickelte nervöse und ängstliche Ticks, mit denen ich noch heute täglich kämpfe. Ich konnte nichts geniessen, ohne ständig an den Fall und die endlosen Möglichkeiten einer möglichen Sanktion zu denken”, erklärte Purcell bei Instagram. “Ich bin unglaublich erleichtert, dass dies nun endlich hinter mir liegt und ich mein Leben wieder in die Hand nehmen kann.”