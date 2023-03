ATP Masters Indian Wells: Alcaraz schlägt Medvedev, holt Titel und Nummer eins

Carlos Alcaraz hat in souveräner Art und Weise den Titel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells geholt. Der Spanier gewann gegen Daniil Medvedev mit 6:3 und 6:2 und stoppte damit die Siegesserie des Russen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.03.2023, 05:32 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz mit seiner Trophäe am Sonntag in Indian Wells

Was für ein Turnier von Carlos Alcaraz, was für eine Vorstellung im Finale! Der immer noch 19-jährige Spanier ließ Daniil Medvedev beim 6:3 und 6:2 im Endspiel am Sonntag überhaupt keine Chance und kehrt mit diesem Sieg auch wieder an die Spitze der ATP-Weltrangliste zurück. Für Medvedev ging mit der Niederlage gegen Alcaraz eine Serie von 19 Matchsiegen in Folge zu Ende.

Auf seinem Weg zum Titel gab Alcaraz keinen einzigen Satz ab. Und zeigte sich bei der Siegerehrung dementsprechend zufrieden. Wieder auf Position eins zurückzukehren, freue ihn sehr, so Alcaraz. "Aber noch mehr bedeutet es mir, den Pokal hier hochzuheben. Ich liebe dieses Turnier. Ich genieße meine Zeit hier und natürlich habe ich die Liebe der Fans vom ersten Tag an gespürt. Für mich ist es fantastisch, die zehn Tage hier so zu beenden."

Daniil Medvedev wiederum hat erstmals in Indian Wells so richtig aufgezeigt. Und das, obwohl der Russe an den Bedingungen einiges auszusetzen hatte. Mit dem vierten Turniersieg in Folge nach Rotterdam, Doha ud Dubai wurde es nun aber nichts. Die nächste Chance gibt es schon ab Mittwoch dieser Woche in Miami.

