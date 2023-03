ATP Masters Indian Wells: Alcaraz schlägt Sinner - nun im Finale gegen Medvedev und die Nummer eins

Carlos Alcaraz spielt nach dem 7:6 (4 ) und 6:3 gegen Jannik Sinner heute gegen Daniil Medvedev um den Titel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells (ab 0 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW). Und um die Führung in der ATP-Weltrangliste.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.03.2023, 06:26 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz trifft erst zum zweiten Mal auf Daniil Medvedev

Gibt es den 20. Matcherfolg von Daniil Medvedev in Folge? Oder kann Carlos Alcaraz den Russen stoppen - und gleichzeitig wieder die Nummer eins der Welt werden? Das Finale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells könnte von der Ausgangsposition her spannender kaum sein. Beide Endspielteilnehmer ließen im Halbfinale jedenfalls nur wenig anbrennen.

Medvedev strauchelte am Ende gegen Frances Tiafoe zwar ein wenig, benötigte acht (!) Matchbälle, um schließlich mit 7:5 und 7:6 (4) zu gewinnen. Aber in Gefahr, das Match zu verlieren, war Medvedev ebensowenig wie Alcaraz beim 7:6 (4) und 6:3 gegen Jannik Sinner. Der Spanier stellte in der internen Bilanz gegen Sinner damit auf 3:2-Siege.

Referenzgrößen fü den großen Showdown gibt es so gut wie keine: Daniil Medvedev und Carlos Alcaraz haben erst einmal gegeneinander gespielt. 2021 in Wimbledon gewann Medvedev glatt in drei Sätzen. Daniil Medvedev könnte nach den Triumphen in Rotterdam, Doha und Dubai das vierte Turnier in Folge gewinnen. Carlos Alcaraz war nach seinem Comeback in diesem Jahr schon in Buenos Aires erfolgreich.

