ATP Masters Indian Wells: Alcaraz vs. Sinner - bislang immer ganz großes Kino

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner treffen heute im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells aufeinander (ab ca. 22:30 Uhr bei Sky und WOW). Die bisherigen vier Begegnungen der beiden auf der ATP-Tour haben riesigen Spaß gemacht.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.03.2023, 12:46 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner und Carlos Alcaraz nach ihrem epischen Match bei den US Open 2022

Die Bilanz von Carlos Alcaraz nach seinem Comeback vor wenigen Wochen kann sich sehen lassen: zum Einstieg gewann der Spanier gleich das Turnier in Buenos Aires, scheiterte danach in Rio de Janeiro erst im Endspiel an Cameron Norrie (den er in der argentinischen Hauptstadt noch besiegt hatte). Und nun steht Alcaraz also im Halbfinale von Indian Wells, mit der zuckersüßen Karotte vor der Nase, im Falle eines Turniersiegs wieder die Führung in der ATP-Weltrangliste übernehmen zu können.

Das allerdings wird noch ein richtig hartes Stück Arbeit. Denn mit Jannik Sinner hat Alcaraz heute einen Gegner zu bespielen, der ihm nicht sonderlich gut liegt. Was andersrum aber auch gilt. Und was dazu führt, dass die bisherigen Begegnungen der beiden auf der ATP-Tour immer etwas Besonderes zu bieten hatten.

Am wenigsten noch die Premiere beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy im Herbst 2021. Da gewann Alcaraz mit 7:6 (1) und 7:5.

Härter zur Sache ging es da schon in Wimbledon im Sommer darauf. Alcaraz und Sinner prallten im Achtelfinale aufeinander, mit der Aussicht, danach gegen Novak Djokovic spielen zu dürfen. Oder zu müssen. Diese Aufgabe oblag nach einem 6:1, 6:4, 6:7 (6) und 6:3 Jannik Sinner (der gegen Djokovic nach 2:0-Satzführung in fünf Durchgängen verlor).

Interessant wurde es auch wenige Wochen später in Umag. Alcaraz schien nach dem 7:6 (8) im ersten Satz auf einem guten Weg Richtung Titelverteidigung. Um dann so überhaupt keinen Auftrag mehr zu haben. Sinner gewann die beiden folgenden Sätze mit 6:1 und 6:1 und damit auf den Titel in Kroatien.

Das absolute Highlight war aber die Begegnung bei den US Open im vergangenen Jahr. Da hatte es Sinner im vierten Satz auf dem Schläger, den ersten Grand-Slam-Titel von Carlos Alcaraz schon im Viertelfinale zu vereiteln. Der Spanier zeigte aber wie so oft großen Kampfgeist, gewann noch mit 6:3, 6:7 (7), 6:7 (0), 7:5 und 6:3.

