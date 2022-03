ATP Masters Indian Wells: Alexander Zverev scheitert an Tommy Paul

Alexander Zverev hat die dritte Runde beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells verpasst. Zverev unterlag Tommy Paul mit 2:6, 6:4 und 6:7 (2).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.03.2022, 07:09 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev am Sonntagabend in Indian Wells

Der 40. Angriff ans Netz brachte Tommy Paul im dritten Satz des Zweitrunden-Matches gegen Alexander Zverev beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells das 5:5. Bemerkenswert, denn der US-Amerikaner agiert eigentlich lieber von der Grundlinie. Noch bemerkenswerter, dass zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch gespielt wurde: Denn Zverev kam nach verlorenem ersten Satz stark zurück führte im entscheidenden Durchgang schon mit 4:2. Dann aber leistete sich Zverev ein Aufschlagspiel mit vier (!) Doppelfehlern.

Im Tiebreak lag Zverev schnell mit 0:3 zurück, Paul agierte weiterhin extrem aggressiv, bei 1:5 aus Sicht von Zverev wurden die Seiten gewechselt. Davon konnte sich der gebürtige Hamburger nicht mehr erholen.

Am Ende setzte sich der Paulmit 6:2, 4:6 und 7:6 (2) durch. Mit Zverev ist damit der letzte verbliebene Deutsche im Tableau gescheitert: Früher am Sonntag in Indian Wells waren Oscar Otte gegen Hubert Hurkacz und Dominik Koepfer gegen Andrey Rublev trotz starker Leistungen ausgeschieden. Nächster Gegner von Paul wird der Australier Alex de Minaur sein. Der gewann gegen seinen Landsmann John Millman mit 7:6 (4) und 6:3.

