ATP Masters Indian Wells: Alexander Zverev startet mit glattem Sieg

Alexander Zverev ist mit einem überzeugenden Sieg gegen Pedro Cachin in das ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells gestartet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.03.2023, 08:45 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev am Freitag in Indian Wells

Alexander Zverev ist erfolgreich in das ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells gestartet. Zverev gab gegen Pedro Cachin aus Argentinien lediglich vier Spiele ab, gewann mit 6:3 und 6:1. Nächster Gegner der detschen Nummer eins wird Emil Ruusuvuori sein. Der Finne gewann gegen Roberto Bautista Agut in zwei Sätzen. Gegen Ruusuvuori hat Zverev erst einmal gespielt, musste sich in Miami 2021 in drei Sätzen geschlagen geben. Allerdings war der gebürtige Hamburger nicht fit in diese Partie gegangen.

Lediglich zu Beginn konnte Cachin, der zum Auftakt gegen Nikoloz Basilashvili gewonnen hatte, auf Augenhöhe mit Zverev agieren. Je länger die Partie dauerte, umso mehr diktierte Zverev, der es bei seinem letzten Auftritt in Dubai bis ins Halbfinale geschafft hatte, das Geschehen.

Weiterhin souverän bewegt sich Daniil Medvedev durch die Szene. Medvedev hatte zuletzt die Turniere in Rotterdam, Doha und Dubai für sich entschieden. Und setzte seine Siegesserie in Indian Wells mit einem 6:4 und 6:3 gegen Brandon Nakashima fort. Für den Russen war es der 15. Matchsieg in Folge.

Tsitsipas, Shapovalov, Berrettini ausgeschieden

Ausgeschieiden ist dagegen bereits Stefanos Tsitsipas. Der Grieche unterlag in seinem ersten Match dem Australier Jordan Thompson mit 6:7 (0), 6:4 und 6:7 (5). Tsitsipas wirkte dabei nicht auf der Höhe seiner Schaffenskraft, agierte vor allem auf der Rückhandseite extrem defensiv. Weitere prominente Verlierer am Freitag: Denis Shapovalov, der gegen Ugo Humbert unterlag. Und Matteo Berrettini, der gegen Taro Daniel in drei Sätzen unterlag.

Chancenlos war Oscar Otte beim 3:6 und 3:6 gegen Karen Khachanov.

