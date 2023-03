ATP Masters Indian Wells live: Alexander Zverev vs. Pedro Cachin im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells auf den Argentinier Pedro Cachin. Das Match gibt es ab ca. 23 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.03.2023, 13:34 Uhr

Alexander Zverev kann sich in Indian Wells ganz auf das Einzel konzentrieren. Denn im Doppel kam das Aus an der Seite von Marcelo Melo schon in Runde eins. Allerdings nicht als große Überraschung, mussten Melo und Zverev doch gegen Wesley Koolhof und Neal Skupski ran.

Im Einzel wartet nun Pedro Cachin auf Zverev. Gegen den Argentiner, der in Rund eeins Nikoloz Basilashvili besiegen konnte, hat Zverev noch nie gespielt.

Zverev vs. Cachin - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Pedro Cachin gibt es ab ca. 23 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells