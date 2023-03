ATP Masters Indian Wells: Alexander Zverev vs. Emil Ruusuvuori im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells auf Emil Ruusuvuori. Das Match gibt es ab ca. 21:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.03.2023, 17:10 Uhr

© Getty Images Emil Ruusuvuori und Alexander Zverev treffen in Indian Wells in der dritten Runde aufeinander

Alexander Zverev ist mittlerweile das einzige heiße Eisen, dass der DTB beim Combined-Event in Indian Wells noch in petto hat. Der Comeback-Spieler hat nach einem Freilos in Runde eins den Argentinier Pedro Cachin klar mit 6:3, 6:1 geschlagen. In der dritten Runde wartet nun mit Emil Ruusuvuori eine unangenehme Aufgabe auf den Hamburger.

Der Finne hat nämlich das bislang einzige Aufeinandertreffen der beiden für sich entscheiden können - in der zweiten Runde des Masters-Events in Miami 2021 hatte der Skandinavier in drei Sätzen das bessere Ende für sich.

Zverev vs. Ruusuvuori - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Emil Ruusuvuori gibt es ab ca. 21:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

