ATP Masters Indian Wells: Daniil Medvedev outet sich als Fan von Zverevs Rückhand

Daniil Medvedev trifft im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells auf Alexander Zverev (ab 19 Uhr live im TV und Stream bei Sky und in unserem Live-Ticker). Besonders ein Schlag seines Kontrahenten hat es Medvedev angetan.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.03.2023, 09:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Daniil Medvedev muss heute gegen Alexander Zverev ran

Nach seinem Drittrunden-Erfolg gegen Ilya Ivashka beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells war Daniil Medvedev noch bei einem Podcast zu Gast. Gut gelaunt und auskunftsfreudig wie immer sollte der Russe da mal kurz seine ganz persönliche Bestenliste der Rückhand-Künstler auf der ATP-Tour darlegen. Einhänder schloss Medvedev mit der Begründung aus, dass diese sowieso ästhetischer wären als Beidhänder. Egal, wer die Rückhand nur mit einer Hand spielt.

Medvedev selbst greift bekanntlich auch auf die Hilfe seiner linken Pratze zurück, er sieht sich in Sachen Rückhand definitiv unter den fünf besten Profis, die aktuell spielen. Ganz vorne hat der Russe aber jenen Mann, gegen der heute (ab 19 Uhr live im TV und Stream bei Sky und in unserem Live-Ticker) in Indian Wells ran muss: Alexander Zverev.

Mit der deutschen Nummer eins verbindet Daniil Medvedev eine gesunde Rivalität und ein sehr ordentliches Arbeitsverhältnis. Zwölf mal haben sich die beiden auf diversen Schauplätzen der ATP-Tour schon getroffen, die Bilanz ist ausgeglichen. Die besonderen Umstände in Indian Wells machen eine Prognose allerdings beinahe unmöglich: Medvedev kommt zwar mit 16 Matchsiegen in Folge in das Stadium 1 im Tennis Paradise. Findet die Bedingungen aber überhaupt nicht nach seinem Geschmack.

Medvedev hat mehr Respekt vor Djokovics Vorhand

Man spiele 20 gute Bälle - und es passiere gar nichts, führte Medvedev aus. Und er habe im zweiten Satz gegen Ivashka nicht wesentlich anders gespielt als im dritten. Durchgang zwei aber verloren und den dritten mit 6:1 gewonnen. Da soll sich einer auskennen.

Alexander Zverev wiederum war einen guten Rückhand-Volley von Emil Ruusuvuori entfernt von einer vorzeitigen Abreise nach Miami. Es spricht für Zverev, dass er sich wieder einmal durchgebissen hat. Auch ihm wäre ein schnellerer Belag wohl lieber. Aber vielleicht hilft es ja, dass die Sonne in der Day Session dafür sorgt, dass die Bälle schneller fliegen.

Mit WOW könnt ihr das gesamte Masters-Turnier in Indian Wells live verfolgen. Erlebt Spitzen-Tennis exklusiv und streamt die #1 für besten Live-Sport ab 19,99€ monatlich! Sichert euch jetzt das Angebot und spart 33%!

Ganz vorne in seiner Rückhand-Liste hat Daniil Medvedev übrigens auch noch einen Überraschungsgast: Alejandro Davidovich Fokina. der Spanier habe ihn beim Treffen neulich in Rotterdam beeindruckt. Und auf Nachfrage hat es auch Novak Djokovic in Medvedevs Backhand-Top-Five geschafft. Allerdings sei der Branchenprimus mit der Vorhand so brutal stark, dass die Rückhand das kleinere - wenn auch immer noch riesengroße - Übel für die jeweiligen Gegner sei.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells