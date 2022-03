ATP Masters Indian Wells: Daniil Medvedev scheitert an Gael Monfils und verliert Nummer eins, Carlos Alcaraz bärenstark

Gael Monfils gelang in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Events von Indian Wells gegen den Weltranglistenersten Daniil Medvedev die große Überraschung, der Franzose behielt mit 4:6, 6:3 und 6:1 die Oberhand. Durch die Niederlage des Russen ist Novak Djokovic ab Montag wieder die Nummer eins der Welt. Im Achtelfinale geht es für Monfils nun gegen Carlos Alcaraz, der gegen Roberto Bautista Agut eine perfekte Leistung zeigte.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 14.03.2022, 21:24 Uhr

Daniil Medvedev ist in Indian Wells in Runde drei gescheitert

Wer sich in Kalifornien ein verlängertes Wochenende gegönnt hatte und seinen Wochenstart statt in der Arbeit im Tennisgelände in Indian Wells verlebte, der kam bereits in den frühen Mittagsstunden voll auf seine Kosten. Am Center Court forderte Gael Monfils zum Tagesstart die Nummer eins der Welt, Daniil Medvedev, zur selben Zeit battleten sich Maria Sakkari und Petra Kvitova (Stadium zwei) und Carlos Alcaraz und Roberto Bautista Agut im Stadium drei.

Am Center Court gab es zunächst ein Match zu sehen, das von langen, intensiven Rallyes geprägt war - in denen zumeist Daniil Medvedev das bessere Ende für sich hatte. Gael Monfils aber schlug gut auf und servierte sich so einigermaßen ungefährdet zum 4:4. Dann aber leistete sich der Franzose ein ganz schwaches Aufschlagspiel, musste nach einem Vorhandfehler zu Null das Break hinnehmen. Medvedev nahm dankend an und machte Satz eins locker mit 6:4 zu.

Medvedev lässt nach

Zu Beginn des zweiten Satzes war Medvedev nah dran, früh für die Vorentscheidung in dieser Partie zu sorgen: Einen Breakball im ersten Game des Satzes konnte der Monfils jedoch vereiteln. Dies schien dem Franzosen Auftrieb zu geben: Der 35-Jährige schaffte nun selbst das Break, musste dieses jedoch postwendend nach einem Marathon-Game wieder abgeben.

Der Eindruck blieb: Monfils hatte nun weitaus besser ins Match gefunden, schaffte beim Stand von 4:3 etwas aus dem Nichts das Break - und sicherte sich Satz zwei wenig später mit 6:3. Mit einem ganz frechen Underarm-Serve zum Satzgewinn. Daniil Medvedev hingegen hatte nun völlig den Faden verloren, leistete sich direkt zum Start in Durchgang zwei ein ganz schwaches Aufschlagspiel und musste direkt das Break hinnehmen. Nun musste auch ein Racket beim Russen dran glauben.

Djokovic überholt Medvedev ab Montag

Während sich Gael Monfils also langsam, aber sicher in einen Rausch spielte, lief bei Medvedev auch rein gar nichts zusammen. Der Russe musste beim Stand von 0:2 ein neuerliches Break hinnehmen – Monfils zog schnell auf 4:0 davon. Das ließ sich der 35-Jährige nicht mehr nehmen, zwar konnte Medvedev mit eigenem Aufschlag verkürzen, Monfils ließ in seinen Service-Games jedoch nichts mehr zu. Und fixierte mit einem weiteren Break nach etwas mehr als zwei Stunden den 4:6, 6:3 und 6:1-Erfolg.

Im Achtelfinale trifft der Franzose nun auf Carlos Alcaraz. Der spanische Youngster zeigte gegen Roberto Bautista Agut eine tadellose Leistung und sicherte sich in beeindruckender Manier mit 6:2 und 6:0 das Ticket für die Runde der letzten 16. Damit ist der 18-Jährige seit acht Matches ungeschlagen, 2022 musste Alcaraz überhaupt nur ein Match verloren geben. Es ist das erste Duell zwischen dem Spanier und Monfils.

Damit steht auch fest, dass Daniil Medvedev am kommenden Montag den Platz an der Sonne in den ATP-Charts schon wieder räumen muss. Der Russe hätte in Indian Wells das Viertelfinale erreichen müssen, um weiterhin an der Spitze der Weltrangliste zu bleiben. Diesen Platz nimmt ab Montag erneut Novak Djokovic ein. Für Gael Monfils ist es erst der zweite Sieg gegen eine amtierende Nummer eins der Tenniswelt.

"Ich habe großartiges Tennis gespielt, es ist immer speziell, eine Nummer eins zu schlagen", sagte Monfils nach seinem Erfolg. "Ich bewege mich gut, ich fühle den Ball wirklich gut und bin voller Selbstvertrauen." Welches Spiel er denn nun gegen Alcaraz erwarte? "Es wird ein schwieriges Match, er schlägt den Ball sehr hart, ich muss mein Spiel spielen und muss gut dagegenhalten", erklärte der Franzose im On-Court-Interview.

