ATP Masters Indian Wells: Dauerbrenner Djokovic möchte den Titel-Rekord

Novak Djokovic könnte mit einem Erfolg beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells alleiniger Rekordhalter werden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.03.2025, 07:04 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic peilt seinen sechsten Titel in Indian Wells an

Novak Djokovic und Nick Kyrgios haben Anfang der Saison in Brisbane gemeinsam aufgedoppelt, jetzt könnten sich die beiden in Runde zwei des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells wieder treffen. Allerdings im Einzel und unter klaren Vorzeichen: Denn obwohl Kyrgios im (sehr übersichtlichen) Head-to-Head mit 2:1 führt, so wäre Djokovic auf dem bekannt langsamen Untergrund im Tennis Paradise wohl der klare Favorit.

Denn Novak Djokovic kennt sich in Indian Wells aus wie nur wenige andere. Der serbische Großmeister wird zum 16. Mal in der kalifornischen Wüste aufschlagen, damit zieht er mit Gael Monfils, Sam Querrey, Philipp Kohlschreiber und seinem Coach Andy Murray gleich. Lediglich Roger Federer, Andre Agassi und Feliciano Lopez waren öfter am Start, nämlich jeweils 18 Mal.

Federer und Djokovic mit fünf Titeln

Aber nur Federer ist in Sachen Turniersieg in Indian Wells auf Augenhöhe. Der Maestro hat wie Djokovic fünf Mal beim 1987 eingeführten Event reüssiert. Zuletzt 2017 als er im Endspiel seinen Landsmann Stan Wawrinka besiegen konnte. Der letzte Titel von Djokovic datiert aus dem Jahr 2016, als er im Finale gegen Milos Ranoic gewann.

Am nächsten kommt in der ewigen Siegerliste von Indian Wells noch Rafael Nadal an Djokovic und Federer heran. Seinen dritten und letzten Triumph feierte Nadal 2013 im Endspiel gegen Juan Martin del Potro. Und auch Michael Chang hat drei Titel beim ersten 1000er der ATP-Saison abgestaubt.

Dieses Kunststück könnte in diesem Jahr Carlos Alcaraz schaffe, der 2023 und 2024 den Siegerpokal hochstemmen durfte. Beide Male nach Finalsiegen gegen Daniil Medvedev. Alcaraz wäre der erste Spieler seit Djokovic (2014 bis 2016), der in Indian Wells drei Mal in Folge gewänne.

