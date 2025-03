ATP Masters Indian Wells: „Entschleuniger“ Rune gegen "Jubelmonster" Medvedev

Daniil Medvedev und Holger Rune treffen im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells aufeinander. Im vergangenen Jahr hat Medvedev eben dort schon im Viertelfinale gegen Rune gewonnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.03.2025, 12:12 Uhr

© Getty Images Holger Rune und Daniil Medvedev 2024 in Indian Wells

Es gibt in der Tennisszene tief verwurzelte, bestens ausgebildete, mit Erfahrungen auf der ATP-Tour gesegnete Persönlichkeiten (Namen der Redaktion bekannt), die mit Holger Rune nicht so richtig warm werden wollen, weil er nicht permanent hohes Tempo geht. Dass Rune dies könnte, steht für diese Experten außer Frage. Aber der Däne entscheidet sich eben auch manchmal für eine bewusste Entschleunigung, schiebt auch schon mal einen Schlag eine den man früher nicht gerade wertschätzend „Mondball“ genannt hat.

Im gestrigen Viertelfinale von Indian Wells war diese Variante eher selten zu sehen. Zu stark war der Wind, der die wirklich hohen Bälle ja davongetragen hätte. Darüber hinaus hat Rine mit Ballon Griekspoor einen Gegner vor der Nase gehabt, der die Variation im Spiel ja auch liebt. Und also war es dann womöglich die herausragende Athletik von Holger Rune, die am Ende den Ausschlag gab.

Diesen Punkt sprach übrigens auch Sky-Experte Philipp Kohlschreiber an, der festhielt, dass Rune im Grunde an jeden Ball herankommen würde. Apropos Kohli: Der ehemalige Feingeist auf der Tour traut Rune in Indian Wells durchaus zu, am Ende die Siegertrophäe hochzuhalten.

Medvedev feiert sich selbst

Zeit wäre es mal wieder. Denn den letzten Titel gab es für Holger Rune vor knapp zwei Jahren. 2023 gewann er in München ein so denk-wie merkwürdiges Finale gegen Botic van de Zandschulp. Richtiger ist natürlich: Rune profitierte davon, dass der Niederländer die Nerven verlor und ein bereits gewonnenes Match aus der Hand gab. Genau das hat Rune seitdem aber auch das eine oder andere Mal praktiziert.

Als nächste Aufgabe wartet Daniil Medvedev. Gegen den liegt Rune im Head-to-Head mit 1:2 zurück, auch weil er die bislang letzte Partie vergangenes Jahr in Indian Wells in zwei Sätzen verloren hat. Damals im Viertelfinale, jetzt steht Holger Rune erstmals in der Vorschlussrunde im Tennis Paradise.

Bei aller Kritik, die Medvedev an den Courts in Indian Wells in jüngerer Vergangenheit geübt hat, so muss man doch festhalten: Eigentlich läuft es für den Russen dort ganz gut. Und nach dem dramatischen Drei-Satz-Erfolg gegen Arthur Fils zeigte Daniil Medvedev auch eine ganz neue Seite: nämlich die des “Jubelmonsters”. Nach dem verwerteten Matchball feierte er sich selbst, als hätte er bereits das Turnier gewonnen. Was vielleicht auch damit zusammenhing, dass Gegner Fils während des Matchverlaufs ziemlich viele Punkte lauthals bejubelte. Das allerdings wies Medvedev, der alte Post-Match-Diplomat, von sich.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells