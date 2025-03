ATP Masters Indian Wells: Fast vierstellig - und dennoch in Runde drei

Jenson Brooksby scheint schön langsam in Fahrt zu kommen. Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells steht der US-Amerikaner jedenfalls schon in Runde drei.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.03.2025, 08:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jenson Brooksby scheint schön langsam wieder in Form zu kommen

Im Sommer 2022 schien Jenson Brooksby einigermaßen stabil in Richtung Weltspitze unterwegs zu sein, in den ATP-Charts wurde der US-Amerikaner damals an Position 33 notiert. Allerdings war Brooksby zu jener Zeit nicht immer ganz bei der Sache, „vergaß“ bei drei Gelegenheiten seine Aufenthaltsorte anzugeben, wurde folgerichtig nach den Australian Open 2023 von der WADA aus dem Verkehr gezogen.

Zwei Jahre später gab Brooksby nun Anfang dieser Saison sein Comeback, das Auftaktlos gegen Taylor Fritz in Melbourne war kein freundliches. Danach ging es zäh weiter, beim Challenger in Cleveland verlor Brooksby gegen John Jeffrey Wolf noch glatt, in Dallas hielt der mittlerweile 24-Jährige gegen Tommy Paul schon deutlich besser mit.

Brooksby auf den Spuren von Cahill

Den ersten Erfolg auf oberster ATP-Ebene gab es nun endlich in Indian Wells, wo Jensen Brooksby mit seinem Protected Ranking ins Hauptfeld gekommen ist. Das „Opfer“ war Benjamin Bonzi, Brooksby setzte sich in drei Sätzen durch.

Ein kleines bisschen Geschichte schrieb Broksby nun aber mit dem erstaunlich glatten 6:4 und 6.2 gegen Félix Auger-Aliassime. Vor ihm gab es nämlich nur einen einzigen Spieler, der Seite der Einführung der ATP-Masters-1000-Turniere im Jahr 1990 ein schlechteres Ranking hatte und zwei Siege feiern konnte als Brooksby: Darren Cahill war 1994 in Indian Wells auf Platz 1013 notiert, Brooksby hat im Tennis Paradise als Nummer 937 begonnen.

Als nächster Gegner wartet nun Jack Draper auf Jensen Brooksby. Der Brite hat ganz andere Ambitionen, möchte sein Ranking schon bald einstellig gestalten.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells