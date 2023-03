ATP Masters Indian Wells Finale: Carlos Alcaraz vs Daniil Medvedev im TV, Livestream, Liveticker

Carlos Alcaraz (ATP-Nr. 2) trifft im Finale des ATP-Masters-Turniers in Indian Wells auf Daniil Medvedev (ATP-Nr. 6) - ab 24 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag. Sky überträgt live im TV und im Livestream via Sky Go und WOW - wir haben den Liveticker für euch!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.03.2023, 11:58 Uhr

Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev

Der starke Comebacker Carlos Alcaraz oder der seit 19 Matches ungeschlagene Daniil Medvedev, wer holt den Pokal in Indian Wells in 2022 - das ist die große Frage.

Medvedev hatte sich mit einem am Ende doch noch mal knappen 7:5, 7:6 (4) gegen Frances Tiafoe durchgesetzt, mit dem achten Matchball seinen 19. Sieg in Folge geschnappt. Danach gewann Alcaraz mit 7:6 (4), 6:3 im Duell der beiden Youngster gegen Jannik Sinner. "Ich bin total glücklich mit meinem ersten Finaleinzug in Indian Wells", sagte er im Anschluss.

"Ich will gegen den besten Spieler der Welt spielen", sagte Alcaraz nach seinem Sieg mit dem Ausblick aufs Finale - und den seit Wochen ungeschlagenen Medvedev. "Ich sage immer: Wenn du der Beste werden willst, musst du den Besten schlagen. Und ich würde sagen, dass Daniil aktuell der beste Spieler der Welt ist. Mit seiner verrückten Siegesserie."

Medvedev hatte zuletzt die Turniere in Rotterdam, Doha und Dubai gewonnen.

Alcaraz hingegen in Australien verletzungsbeding gefehlt und war erst in Buenos Aires ins Turniergeschehen eingestiegen, dort direkt gesiegt. Und im Anschluss auch in Rio de Janeiro das Finale erreicht, wo er angeschlagen knapp am Turniersieg vorbeigeschrammt war.

Im direkten Vergleich führt Medvedev gegen Alcaraz mit 1:0 - die einzige Begegnung fand 2021 in Wimbledon statt, damals siegte Meddy in glatten drei Sätzen.

Das Indian-Wells-Finale zwischen Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev ist für 0 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag angesetzt. Sky / WOW übertragen im TV und Livestream, bei uns seid ihr im Liveticker dabei!