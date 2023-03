ATP Masters Indian Wells: Frances Tiafoe nach Sieg über Norrie im Halbfinale

Der erste Halbfinalist beim ATP-Masters-1000-Event von Indian Wells heißt Frances Tiafoe. Der US-Amerikaner zeigte gegen Cameron Norrie eine bärenstarke Leistung und siegte in zwei Sätzen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 15.03.2023, 20:56 Uhr

Frances Tiafoe steht in Indian Wells im Halbfinale

Besonders zufrieden wird Frances Tiafoe mit seiner bisherigen Saison 2023 nicht gewesen sein. Hatte der US-amerikanische Youngster zum Ende des Vorjahresende noch richtig starke Leistungen gezeigt - allen voran mit dem Halbfinaleinzug bei den US Open - so wartete der 25-Jährige in diesem Kalenderjahr noch auf seinen ersten Einzug in eine Vorschlussrunde auf ATP-Niveau. Dieses Warten hat ein Ende, beim ATP-Masters-1000-Event von Indian Wells steht Tiafoe nach einem überzeugenden Zweisatzerfolg über Cameron Norrie im Semifinale.

Dabei war der Brite Norrie mit mächtig Selbstvertrauen in dieses Aufeinandertreffen gegangen. Der 27-Jährige ist seit der Finalniederlage beim ATP-250-Event von Buenos Aires ungeschlagen, reiste mit dem Selbstvertrauen des Titelgewinns beim ATP-500-Event von Rio de Janeiro in die USA. Und konnte zuletzt in Kalifornien mt einem deutlichen Zweisatzerfolg über Andrey Rublev von sich reden machen. Tiafoe hingegen profitierte auch von einem Favoritensterben in seinem Viertel - musste auf dem Weg ins Viertelfinale keinen gesetzten Spieler aus dem Weg räumen.

Tiafoe mit guter Leistung

Gegen Cameron Norrie fand Tiafoe besser ins Spiel - das nach nur wenigen Punkten wegen einsetzendem Regen zunächst für einige Minuten unterbrochen werden musste. Dann aber sicherte sich der 25-Jährige das erste Break der Partie und sicherte sich dank konzentrierter Aufschlagleistung mit 6:4 den ersten Abschnitt.

Durchgang zwei ging in derselben Tonart weiter: Erneut konnte sich Tiafoe schnell ein Aufschlagspiel seines Kontrahenten sichern - diesmal aber schlug dieser postwendend zurück. Weil Tiafoe nun etwas zu wild wurde musste der 25-Jährige sein frühes Break sofort wieder abgeben und lief in der Folge dem aufschlagenden Norrie hinterher. Der US-Amerikaner tat dies jedoch nicht lange: Erneut sicherte sich der 25-Jährige zum 3:2 ein Aufschlagspiel Norries, legte ein weiteres Break hinterher und zog auf 5:2 davon.

Zwar musste sich Tiafoe noch einmal strecken, Norrie gelang aber nur ein Break zurück - schlussendlich machte der US-Amerikaner den 6:4 und 6:4-Erfolg mit eigenem Aufschlag perfekt. Für den 25-Jährigen ist es der erste Einzug in ein Halbfinale auf ATP-Masters-1000-Niveau. Und das vor Heimpublikum.