ATP Masters Indian Wells: Guck mal, wer da gemeinsam doppelt!

Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells werden sich auch einige prominente Einzelspieler im Doppel versuchen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.03.2023, 07:33 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem wird in Indian Wells gemeinsam mit Casper Ruud spielen

Irgendwie ist es ja fast schon eine schöne Tradition, dass sich in Indian Wells zum Auftakt des Sunshine Doubles auch viele Single-Artisten im Paarlauf zeigen. Der Grund liegt auf der Hand: Die meisten Spieler sind danach ohnehin auch in Miami engagiert, da bleibt man gerne länger im Tennis Paradise. In der nun kommenden Ausgabe scheint es nun aber zu einer besonderen Häufung zu kommen.

Wir zählen mal auf …

Dominic Thiem etwa hat sich mit Casper Ruud zusammengetan. Die beiden kennen sich rechtschaffen gut, Ruud war im Sommer 2020 in Kitzbühel zu Gast bei Thiem´s 7. Gemeinsam gedoppelt haben sie noch nicht.

Andrey Rublev und Karen Khachanov dagegen schon. Die beiden russischen Kumpels legen ihr Augenmerk natürlich auch auf das Einzel. Haben aber 2018 in Miami gemeinsam schon das Endspiel erreicht. In Indian Wells stand Rublev gemeinsam mit Aslan Karatsev im Jahr 2021 im Finale.

Félix Auger-Aliassime hat sich Sebastian Korda versprochen. Hinter dem Antreten dieser Paarung muss man allerdings ein Fragezeichen setzen. Denn Korda hat seit seinem Ausscheiden bei den Australian Open aufgrund von Handgelenksschmerzen kein Match mehr bestritten.

Keine Probleme dürften sich in dieser Hinsicht bei Tommy Paul und Taylor Fritz ergeben. Die beiden kennen sich seit ihrer Jugend und sind kerngesund.

Zwei weitere interessante Paarungen: Frances Tiafoe mit Stan Wawrinka und Hubert Hurkacz mit Grigor Dimitrov. Auch das Youngster-Team Holger Rune und Ben Shelton hat Charme.

Alexander Zverev versucht sich wieder mit Marcelo Melo, was in Dubai nicht ganz so toll funktioniert hat.

Und Cameron Norrie hat sich einen Österreicher geangelt - Lucas Miedler nämlich. Der tritt normalerweise im Duett mit Alexander Erler auf.