ATP Masters Indian Wells: Holger Rune - dieses Mal passt das Matchup nicht

Holger Rune trifft im Viertelfinale des ATP-Tour-1000-Turniers in Indian Wells auf Tallon Griekspoor. Gegen den Niederländer hat Rune noch nie gewonnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.03.2025, 09:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Kann Holger Rune auch heute wieder jubeln?

Wenn man schon vor dem Viertelfinale eines Turniers gegen Ugo Humbert und Stefanos Tsitsipas ran muss, dann hat es die Auslosung nicht gut mit einem gemeint. Holger Rune hat genau dieses Programm hinter sich - und auch wenn es gegen Humbert knapp zuging: Noch ist der Däne in Indian Wells dabei. Auch, weil Rune gegen diese beiden offenbar genau weiß, wo das Tor steht.

Das 6:4 und 6:4 gegen Tsitsipas war der vierte Erfolg im vierten Duell. Auch gegen Humbert steht die Bilanz bei 4:0.

Nun geht es im Viertelfinale aber gegen Tallon Griekspoor. Und gegen den Niederländer hat Holger Rune die beiden bisherigen Partien verloren. Beide auf Sand: 2024 in Madrid, zwei Jahre davor auch in Hamburg.

Und Griekspoor ist aktuell nicht zu unterschätzen. Zuletzt stand er im Halbfinale von Dubai, verlor dort gegen den späteren Champion Tsitsipas. In Indian Wells bezwang Griekspoor in Runde zwei bekanntlich Alexander Zverev. Hauchzart im Tiebreak des dritten Satzes - was aber auch für das stabiler gewordene Nervenkostüm von Griekspoor spricht.

Aber das gilt ja auch für Holger Rune, der sich bislang ziemlich gut im Griff hat. Was vielleicht auch daran liegt, dass Lars Christensen in der Box des Dänen sitzt. Gegen Tsitsipas waren jedenfalls nur positive Emotionen zu beobachten. Was bei einem 6:4 und 6:4 gegen einen der Lieblingsgegner aber auch keine große Überraschung ist.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells