ATP Masters Indian Wells: Isner und Sock zu stark für Zverev

John Isner und Jack Sock haben das Doppel-Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells erreicht. Die beiden US-Amerikaner schlugen Alexander Zverev und Andrey Golubev sicher mit 6:3 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.03.2022, 07:14 Uhr

© Getty Images John Isner hat bereits 2018 im Doppel mit Jack Sock gewonnen

Der beeindruckende Lauf von John Isner und Jack Sock im Doppel-Wettbewerb des ATP-Masters-1000-Turniers von Indian Wells hält weiter an. Nach dem 6:3 und 6:2 gegen Alexander Zverev und Andrey Golubev stehen die beiden US-Amerikaner im Endspiel - und könnten nach 2018 ihren zweiten gemeinsamen Titel im Tennis Paradise holen. Verdient wäre dieser allemal. Denn in Runde eins hatten Isner/Sock die Turnierfavoriten Nikola Mektic und Mate Pavic eliminiert, danach die Siegesserie von Thanasi Kokkinakis und Nick Kyrgios beendet. Und im Viertelfinale auch noch die Sieger von Acapulco, Stefanos Tsitsipas und Feliciano Lopez, geschlagen.

Im Finale sind die beiden Lokalmatadore jedenfalls die Favoriten. Denn mit Santiago Gonzalez und Edouard Roger-Vasselin stehen ihnen zwei Männer gegenüber, die nur über ihr Protected Ranking in das Raster in Indian Wells gerutscht sind. Gonzalez und Roger-Vasselin schlugen am Freitag das an Position zwei gesetzte Paar Rajeev Ram und Joe Salisbury.

Für die US-amerikanischen Fans lebt mit dem Einzug von Isner und Sock ins Endspiel auch die Hoffnung auf gleich zwei Heimsiege in Indian Wells. Denn Taylor Fritz steht nach einem Drei-Satz-Erfolg gegen Miomir Kecmanovic im Einzel ja auch in der Vorschlussrunde. Allerdinsg ist die Konkurrenz für Fritz deutlich anspruchsvoller: Sollte er gegen Andrey Rublev im Halbfinale gewinnen, ginge es im Endspiel entweder gegen Rafael nadal oder Carlos Alcaraz.

