ATP Masters Indian Wells: Jamie Murray als erster Brite vierstellig im Doppel

Jamie Murray hat als erster britischer Spieler die Schallmauer von 1.000 Doppel-Matches auf der ATP-Tour gebrochen. Und dabei einen fast epischen Sieg gefeiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.03.2025, 08:10 Uhr

© Getty Images Jamie und Andy Murray in Wimbledon 2024

Jamie Murray hat wahrlich viel erreicht in seiner Karriere als Doppelspieler auf der ATP-Tour. 2016 etwa holte er an der Seite von Bruno Soares die Titel bei den Australian Open und den US Open. Insgesamt stehen 34 Championships in der Bilanz von Murray, auch Weltranglisten-Platz eins hat der Linkshänder schon erreicht. Die Anzahl der Partner ist aufgrund der langen Karriere natürlich lang, Murray hat auch Eric Butorac, Max Mirnyi, Andre Sa, John Peers, Neal Skupski und Michael Venus Titel gewonnen.

Und auch zwei im familiären Bund mit Bruder Andy: 2010 in Valencia, im darauffolgenden Jahr in Tokio. 2024 haben die Murray Brothers sich auch noch einmal in Wimbledon versucht.

Murray gewinnt zum Jubiläum einen Thriller

In Indian Wells ist Jamie Murray aktuell mit Adam Pavlasek an den Start gegangen. Es war der 1000. Auftritt in einem Doppel von Jamie Murray auf der ATP-Tour. Und der fiel höchst dramatisch aus: Murray und Pavlasek gewannen nämlich gegen Robert Galloway und Ariel Behar mit 2:6, 7:6 (5) und 12:10 und zogen damit ins Achtelfinale ein. Weiter geht es für die beiden gegemn Jiri Lehecka und Alejandro Tabilo.

“Das ist etwas, auf das ich stolz bin”, erklärte Murray gegenüber der Website der ATP. “Ich glaube, das zeigt meine Ausdauer, so lange auf der Tour zu spielen und immer noch wettbewerbsfähig zu sein. Mir war das überhaupt nicht bewusst, um ehrlich zu sein, tatsächlich bis Dubai. Dann hat mich jemand gefragt, wie viele Matches ich gespielt habe. Ich dahte, es wären so ungefähr 800. Und das war dann so etwas wie eine nette Überraschung.”

