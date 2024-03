ATP Masters Indian Wells: Jannik Sinner setzt perfekten Saisonstart fort

Jannik Sinner hat sich in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers von Indian Wells klar gegen Thanasi Kokkinakis behauptet.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.03.2024, 21:39 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jannik Sinner ließ Thanasi Kokkinakis keine Chance

Jannik Sinner surft weiterhin auf der Erfolgswelle. Der Südtiroler, der zu Saisonbeginn sowohl die Australian Open als auch das 500er-Event in Rotterdam gewonnen hatte, setzte sich zum Auftakt des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells gegen Thanasi Kokkinakis klar mit 6:3 und 6:0 durch.

Nach einem ausgeglichenen Start wusste Sinner ab Mitte des ersten Satzes zu beeindrucken und neun Spiele in Folge für sich zu entscheiden. Der Weltranglistendritte durfte in seinem 13. Saisonmatch somit über den 13. Sieg jubeln. Sinner trifft in der dritten Runde auf Borna Coric oder Jan-Lennard Struff.

Neben Sinner setzte auch Alex de Minaur seinen starken Saisonstart fort. Der Acapulco-Champion siegte gegen Taro Daniel mit 6:1 und 6:2. Zudem gewann Felix Auger-Aliassime gegen Constant Lestienne mit 6:4 und 6:1.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells