ATP Masters Indian Wells: Kein Comeback von Kei Nishikori

Kei Nishikori wird beim ersten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres in Indian Wells nicht an den Start gehen können. Damit wird auch ein Einsatz im Davis Cup in dieser Woche wohl obsolet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.03.2020, 17:50 Uhr

© GEPA Pictures Kein Start von Kei Nishikori in Indian Wells

Noch wird Kei Nishikori als japanische Nummer eins für das Davis-Cup-Duell mit Ekuador auf der offiziellen Website des traditionsreichsten Mannschafts-Wettbewerbs im Tennissport geführt - ein Antreten des US-Open-Finalists in Miki (noch dazu vor leeren Rängen) scheint im Moment allerdings wieder sehr unwahrscheinlich: Denn Nishikori sagte seinen Start beim ersten ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells aufgrund seiner nicht ausgeheilten Verletzung ab.

Der Ellbogen hat Nishikori schon Mitte 2019 derart gequält, dass er sich im Oktober einer Operation unterziehen musste. Ein Start beim ATP Cup kam ebenso zu früh wie bei den Australian Open. Mit der Absage in Indian Wells ist auch ein Antreten beim darauffolgenden 1000er-Event in Miami eher fraglich geworden.

Federer, del Potro und Anderson fehlen ebenfalls

Mit Nishikori muss damit ein weiterer Spieler bei dem Turnier passen, das von den ATP-Profis gerne als das fünfte Major bezeichnet wird. Roger Federer, Sieger 2017 und Finalist bei den letzten beiden Ausgaben, wird aufgrund seiner Knieoperation ebenso fehlen wie der Champion von 2018, Juan Martin del Potro. Auch Kevin Anderson kann in Indian Wells nicht aufschlagen, der Südafrikaner hat sich auch gleich für Miami abgemeldet. So wie Federer und del Potro.

Das letzte Match von Kei Nishikori liegt nun schon knapp ein halbes Jahr zurück: In der dritten Runde der US Open verlor der mittlerweile 30-Jährige gegen Alex de Minaur. Danach musste Nishikori die gesamte Asien-Tour der ATP absagen, konnte auch bei den Erste Bank Open in Wien nicht antreten.