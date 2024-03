ATP Masters Indian Wells live: Alexander Zverev vs. Alex de Minaur im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Alex de Minaur treffen im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells aufeinander. Das Match gibt es ab 22:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.03.2024, 16:10 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Alex de Minaur treffen zum neunten Mal aufeinander

Es wird die neunte Begegnug zwischen Zverev und de Minaur werden. der Deutsche hat die Nase klar vorne, Zverev führt in der Bilanz mit 6:2 Siegen.

Aber de Minaur kommt gut in Form ins Tennis Paradise. Denn der Australier konnte zuletzt seinen Titel in Acapulco verteidigen. Zverev schied bei diesem Turnier schon in Runde eins gegen Daniel Altmaier.

Zverev vs. de Minaur - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Alex de Minaur gibt es ab 22:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

