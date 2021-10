ATP Masters Indian Wells live: Fabio Fognini vs. Jan-Lennard Struff im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells auf Fabio Fognini. Das Match gibt es ab ca. 21:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.10.2021, 15:03 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Fabio Fognini und Jan-Lennard Struff treffen heute aufeinander

Dafür, dass Jan-Lennard Struff und Fabio Fognini schon jeweils älter als 30 Jahre und mithin Routiniers auf der ATP-Tour sind, nimmt sich die Stichprobengröße der gegenseitigen Begegnungen eher klein aus: Lediglich drei Mal haben die beiden das Vergnügen gehabt, Fognini führt in der Bilanz mit 2:1-Siegen. Das letzte Aufeinandertreffen liegt allerdings gar nicht so lange zurück: Im Sommer in Toronto konnte sich Fognini in drei Sätzen behaupten.

Während der letzten Wochen haben beide Spieler sich nicht zwingend mit Ruhm bekleckert. In ihren Auftaktmatches setzte sich Struff gegen Daniel Elahi Galan durch, Fognini hatte als Nummer 25 des Turniers ein Freilos.

Struff vs. Fognini - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Fabio Fognini gibt es ab ca. 21:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells