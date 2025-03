ATP Masters Indian Wells live: Jack Draper vs. Joao Fonseca im TV, Livestream und Liveticker

Jack Draper und Joao Fonseca treffen in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells aufeinander. Das Match gibt es ab 20 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und tennistv.com und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.03.2025, 23:27 Uhr

© Getty Images Joao Fonseca und Jack Draper treffen zum ersten Mal aufeinander

Es wird die erste Begegnung zwischen Draper und Fonseca werden. Geht es nach den Platzierungen in der ATP-Weltrangliste, dann startet der Brite als Nummer 14 als Favorit. Fonseca ist an Position 80 klassiert.

Allerdings hat der Brasilianer in Runde eins erneut seinen großen Kampfgeist unter Beweis gestellt: Gegen Jacob Fearnley lag er im dritten Satz schon mit 1:3 zurück, gewann dann die letzten fünf Spiele.

Draper vs. Fonseca - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jack Draper und Joao Fonseca gibt es ab 20 Uhr im Livestream bei WOW und tennistv.com.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells