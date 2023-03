Mit Blick auf die Weltrangliste geht der 26-jährige Mann aus Frankreich als Favorit ins Rennen, steht er doch rund 50 Plätze vor dem Deutschen im Ranking. Nach vielversprechendem Start ins Jahr unter anderem mit dem Viertelfinaleinzug in Auckland konnte er nur noch in Montpellier mit dem Erreichen des Viertelfinals überzeugen. Sowohl bei den zwischenzeitlichen Australian Open (gegen Stefanos Tsitsipas) als auch in Rotterdam, Doha und Dubai war jeweils in der ersten Runde Feierabend. Anders als Struff musste er in Indian Wells nicht in die Qualifikation - Vor- oder Nachteil?