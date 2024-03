ATP Masters Indian Wells live: Jannik Sinner vs. Thanasi Kokkinakis im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Thanasi Kokkinakis treffen in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells aufeinander. Das Match gibt es ab 20 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.03.2024, 05:22 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner und Thanasi Kokkinakis treffen zum vierten Mal aufeinander

Geht die Siegesserie von Jannik Sinner auch gegen Thanasi Kokkinakis weiter? Der Italiener ist nach seinen Triumphen bei den Australian Open und in Rotterdam in der laufenden Saison ja noch unbesiegt.

Die Bilanz spricht jedenfalls klar für den Südtiroler: Sinner hat alle drei bisherigen Begegnungen mit Kokkinakis für sich entscheiden können. Zuletzt im vergangenen Jahr in Rom.

Sinner vs. Kokkinakis - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Thanasi Kokkinakis gibt es ab 20 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells