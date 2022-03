ATP Masters Indian Wells live: Rafael Nadal vs. Nick Kyrgios im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal bekommt es im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Events von Indian Wells mit "Enfant terrible" Nick Kyrgios zu tun. Mit unserem Match-Tracker und auf Sky seid ihr live dabei.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.03.2022, 20:01 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios fordert im Viertelfinale von Indian Wells Rafael Nadal

Ganz leicht gingen Rafael Nadal beim ATP-Masters-1000-Event in Indian Wells seine Aufgaben bislang nicht von der Hand: Zum Auftakt legte der Spanier gegen Lokalmatador Sebastian Korda ein Monster-Comeback hin, gegen Daniel Evans war weder Glanz noch Glorie zu verspüren und im Achtelfinale gegen Reilly Opelka musste der 21-fache Grand-Slam-Champion beide Sätze per Tiebreak beenden. Auch sprach Nadal nach der Partie gegen den Aufschlag-Hünen wieder von stärker werdenden Schmerzen am lädierten Fuß.

Nun wartet mit Nick Kyrgios eine echte Wundertüte auf den Mallorquiner. Der australische Bad-Boy nutzte seine Wildcard für das prestigträchtige Hartplatz-Event bislang hervorragend, feierte klare Zweisatz-Erfolge über die beiden Argentinier Sebastian Baez und Federico Delbonis, bevor ihm mit dem 6:4, 6:4 über Casper Ruud ein echter Achtungserfolg gelang. Zuletzt profitierte Kyrgios von einem w/o des Italieners Jannik Sinner. Der "King of Clay" führt im direkten Head-to-head mit 5:3 gegen den Tennis-Entertainer.

Nadal vs. Kyrgios - wo es einen Livestream gibt

Das Duell zwischen Rafael Nadal und Nick Kyrgios ist als dritte Partie nach 19:00 Uhr und nicht vor 23:00 Uhr angesetzt und wird live im TV und Stream bei Sky und TennisTV angeboten. Hier gibt es den Matchtracker zur Partie.