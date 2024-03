ATP Masters Indian Wells: Struff ringt Coric nieder - und trifft in Runde drei auf Sinner

Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells nach Abwehr von drei Matchbällen gegen Borna Coric in die dritte Runde eingezogen. In dieser trifft der Deutsche auf Australian-Open-Sieger Jannik Sinner.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 09.03.2024, 07:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jan-Lennard Struff rang Borna Coric nieder

Jan-Lennard Struff hat sich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells in die dritte Runde gekämpft. Die deutsche Nummer zwei gewann ihr Auftaktmatch gegen den Kroaten Borna Coric nach rund drei Stunden mit 6:7 (3), 6:2 und 7:6 (9) und darf sich nun mit dem Australian-Open-Sieger Jannik Sinner messen. In der ersten Runde hatte Struff, der gegen Coric drei Matchbälle abwehrte, ein Freilos.

Ausgeschieden beim mit 11.918.990 Dollar dotierten Turnier in Kalifornien ist indes Yannick Hanfmann. Der 32-Jährige aus Karlsruhe unterlag Tallon Griekspoor in 76 Minuten mit 3:6 und 3:6, der Niederländer ist nun nächster Gegner von Olympiasieger Alexander Zverev. Der Olympiasieger schlug Christopher O´Connell in zwei Sätzen.

Im Frauen-Wettbewerb in Indian Wells war in Runde zwei Schluss für Tatjana Maria. Die frühere Wimbledon-Halbfinalistin musste sich in der Nacht zu Samstag der an Nummer 13 gesetzten Italienerin Jasmine Paolini 3:6 und 3:6 geschlagen geben.

Hier das Herren-Tableau in Indian Wells

Hier das Frauen-Tableau in Indian Wells