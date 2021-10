ATP Masters Indian Wells: Taylor Fritz - "Ganzes Leben hart dafür gearbeitet"

Taylor Fritz hat beim ATP-Masters-1000-Event gegen Alexander Zverev für eine Sensation gesorgt. Es sei definitiv sein größter Karriererfolg, betonte der US-Boy im Anschluss an seinen Erfolg.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.10.2021, 20:05 Uhr

Taylor Fritz hat mit seinem Erfolg über Alexander Zverev in Indian Wells seinen größten Karrieresieg gefeiert

"The great escape of Taylor Fritz" bekamen die Zuschauer in Indian Wells - an diesem Freitagnachmittag nicht immer vollends fair - zu sehen. Der Lokalmatador schaffte gegen den großen Favoriten Alexander Zverev einen fantastischen Turn-Around, löste nach Abwehr von zwei Matchbällen sein Halbfinalticket beim ATP-Masters-1000-Event in Kalifornien. Nicht ohne Mithilfe vom Deutschen wohlgemerkt.

Ein Erfolg, der für den US-Amerikaner definitiv ein ganz spezieller, ja gar der größte seiner bisherigen Laufbahn sei, versicherte Fritz im Anschluss an seinen Einzug in die Vorschlussrunde: "Es ist mit Abstand der beste Sieg meiner Karriere, er ist die Nummer 3 der Welt. Außerdem bin ich noch nie so weit bei einem Turnier dieser Kategorie vorgedrungen", so der 23-Jährige. "Es ist unfassbar, es ist ein Traum."

Fritz: "Schwer, nicht emotional zu werden"

Ein Traum, der für Fritz vor den Augen eines zwar nicht immer ganz sportlichen, dafür umso frenetischeren Heimpublikum in Erfüllung ging. "Es ist schwer, bei all dem nicht emotional zu werden. Ich habe mein ganzes Leben lang sehr hart für diese Art von Momenten gearbeitet", betonte der Amerikaner. In diesen knappen Situationen sei es wichtig gewesen, auf sein Tennis zu vertrauen. Trainieren könne man diese schließlich nicht.

In seinem ersten Halbfinale auf ATP-Masters-1000-Niveau hat Taylor Fritz nun durchaus gute Chancen, seinen Lauf fortzusetzen, in der Vorschlussrunde geht es gegen den georgischen Hard Hitter Nikoloz Basilashvili, der Stefanos Tsitsipas aus dem Turnier gekegelt hatte. Zwar betonte Fritz die Qualitäten des 29-Jährigen, mit einer ähnlichen Leistung wie gegen Zverev dürfe er sich aber dennoch gute Chancen ausrechnen. " Ich muss mich auf mein Spiel konzentrieren, gut aufschlagen und die großen Momente spielen, so wie ich es heute getan habe."