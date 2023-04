ATP Masters Madrid: Alcaraz oder das Feld? Der interwetten-Favoritencheck

Am 26. April startet die Mutua Madrid Open 2023. Die spanische Hauptstadt ist somit Austragungsort des vierten Master-Turniers der Herren und davon des zweiten auf Sand. Vergangenes Jahr konnte Carlos Alcaraz das Turnier nach einem phänomenalen Run mit Siegen über Rafael Nadal, Novak Djokovic und Alexander Zverev für sich entscheiden und auch heuer gilt der junge Spanier als Top-Favorit für den Titel. Alle aktuellen Wettquoten zum Turnier gibt es bei interwetten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.04.2023, 13:30 Uhr

© interwetten Das sind die Favoriten-Quoten von interwetten für das Masters in Madrid

Das Tableau der Favoriten

Wirft man einen Blick auf den Turnierraster, so ist eindeutig eine Ansammlung der Top-Favoriten in der oberen Hälfte zu erkennen. Angeführt von Barcelona-Sieger Carlos Alcaraz (Wettquote: 1.95) sind im oberen Tableau auch Monte-Carlo-Champion Andrey Rublev (Wettquote: 33.00), München-Triumphator Holger Rune (Wettquote: 19.00), Estoril-Turniersieger Casper Ruud (Wettquote: 28.00) und Vorjahres-Finalist Alexander Zverev (Wettquote: 17.00), der das Turnier schon zweimal für sich entscheiden konnte, zu finden. Die extreme Dichte an Titelträgern und formstarken Sandplatzspielern wird auch heuer für unterhaltsame und spannende Matches in der Caja Magica sorgen und das Fehlen weiterer Topstars wie Rafael Nadal, Novak Djokovic oder Jannick Sinner verschmerzen lassen. Sportwetten zum Masters in Madrid mit Top-Wettquoten findet ihr bei interwetten.

Die Chance für Außenseiter

Die untere Hälfte des Rasters weist zwar auch prominente Namen auf, jedoch mit wesentlich geringerer Dichte hochkarätiger Sandplatzspezialisten - Überraschungen sollten so garantiert sein! Zu den erwähnenswertesten Kandidaten zählen Stefanos Tistispas (Wettquote: 10.00) und Taylor Fritz (Wettquote: 35.00). Gute Chancen werden aber auch Tommy Paul (Wettquote: 100.00) und Frances Tiafoe (Wettquote: 55.00) prognostiziert, die von der für sie günstigen Auslosung profitieren könnten. Ein großes Fragezeichen steht wieder hinter Daniil Medvedev (Wettquote: 12.00), der bekanntlich kein Freund des roten Sandes ist. Er könnte nach seinen starken Leistungen in Monte Carlo auch im deutlich höher gelegenen Madrid mit seinem aggressiven Spiel für eine Überraschung gut sein. Ebenfalls auf dem Radar sollte man den wieder besser in Fahrt kommenden Dominic Thiem haben (Wettquote: 70.00). Der Österreicher möchte in Madrid den nächsten Schritt zurück Richtung Weltspitze machen.

